Esporte Após derrota, Vila Nova se complica e deve anunciar novo técnico Com revés para o América-MG, Tigre chega a quatro jogos sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Clube conversa com Itamar Schülle

A situação do Vila Nova, na luta contra rebaixamento, segue complicada. Nesta terça-feira (15), o Tigre foi derrotado pelo América (MG), na Arena Independência, por 2 a 0 - chega a quatro jogos sem vitória na competição - e terminou a 29ª rodada na zona de descenso (Z4) à Série C. Para mudar a situação, a direção colorada já abriu negociação com o técnico Itamar Schülle,...