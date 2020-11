Esporte Após derrota, técnico do Vila Nova defende goleiro Clériston Para Bolívar, o resultado negativo está na conta do primeiro tempo ruim que o Tigre fez. Foi na primeira etapa que a equipe sofreu os dois gols do Santa Cruz

Sem seu titular do gol, Fabrício, o Vila Nova enfrentou o líder da Série C, neste sábado (7), com o goleiro reserva Clériston, que em um jogo sofreu um terço dos gols que Fabrício sofreu em 13 partidas - 2 contra 6. Após a derrota para o Santa Cruz por 2 a 0, o técnico colorado Bolívar defendeu o reserva e disse que a culpa não é só de um jogador. “O Fabrício teve uma infe...