Esporte Após derrota, técnico do Goiás mira clássico com Atlético-GO: 'vamos com tudo' Glauber Ramos destaca a importância de uma vitória sobre o rival para a sequência do Campeonato Brasileiro

Com a derrota para o São Paulo em jogo adiado da 1ª rodada, o Goiás vai tentar se reabilitar sobre o rival Atlético-GO, em clássico agendado para segunda-feira (7), às 20 horas, no Estádio Antônio Accioly. O técnico Glauber Ramos avaliou o peso da partida contra o Dragão e disse que o Goiás “vai com tudo” para buscar a vitória. “Vamos com tudo para o clássi...