Esporte Após derrota, técnico do Atlético-GO diz que Dragão não aproveitou chances Treinador elogiou postura das equipes, mas criticou erros que foram determinantes na visão do técnico para o revés para o Atlético-MG

O Atlético-GO ficou duas vezes à frente no placar, mas sofreu a virada para o Atlético-MG no sábado (19), pela 11ª rodada da Série A. O revés de 4 a 3 foi construído, na opinião do treinador Vagner Mancini, porque o Galo não cometeu mais erros que o Dragão. “A diferença do jogo foram os erros. Talvez o Atlético-MG não tenha cometido e quando cometeu não tomou o gol, p...