Esporte Após derrota para o Inter, Mano Menezes deixa o comando do Cruzeiro Treinador estava no cargo desde 2016 e neste período conquistou quatro títulos: dois da Copa do Brasil (2017 e 2018) e dois do Mineiro (2018 e 2019). No geral, são 111 vitórias, 65 empates e 51 derrotas.

A derrota para o Internacional, por 1 a 0, no Mineirão, na noite desta quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil, encerrou a passagem de Mano Menezes no Cruzeiro. Após uma reunião com a diretoria ainda no vestiário, o treinador acertou sua saída. "Eu gostaria de comunicar oficialmente que a gente interrompe o trabalho no Cruzeiro, pois entendemos que esse e...