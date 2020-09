Esporte Após derrota para o Flamengo, Roger Machado é demitido pelo Bahia No comando do Bahia há mais de um ano, Roger foi campeão estadual em 2019 e 2020; foram 74 jogos, 30 vitórias, 22 empates e 22 derrotas, com aproveitamento de 50%

Roger Machado não é mais o técnico do Bahia. A informação foi divulgada pelo próprio time nesta quarta-feira (2), após a derrota para o Flamengo, em casa, por 5 a 3. O auxiliar Cláudio Prates assume o comando interino da equipe enquanto o clube busca um novo treinador. A partida no Pituaçu teve muitas falhas do sistema defensivo da equipe baiana, que ocupa o...