Esporte Após derrota para líder, treinador do Vila Nova vê necessidade de evolução Wagner Lopes lamentou o fato de a equipe não 'ter o poder de duelar em lances capitais do jogo' e reconheceu os méritos do Náutico

O Vila Nova não vive uma boa fase nas últimas partidas disputadas. O time vilanovense não conquistou o título do Goianão, foi eliminado na 3ª fase da Copa do Brasil depois de duas derrotas para o Bahia e ainda não emplacou na disputa da Série B do Brasileiro. Empatou nas duas rodadas iniciais, obteve vitória sobre o CSA-AL mas amarga a derrota para o Náutico, por 2 a 0, na noite desta terça-feira (15). No Recife-PE, no Estádio dos Aflitos, o Timbu mostrou mais consistência, fez dois ...