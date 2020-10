Esporte Após derrota para Inter, Atlético-GO vai intensificar busca por técnico Com interino no comando, Atlético-GO afirma ter dificuldades com quantidade de opções

Sob comando do técnico interino Eduardo Souza desde o dia 12 de outubro, o Atlético-GO deve seguir assim nas próximas partidas, contra Coritiba (sábado, 30, pela Série A) e Inter (terça-feira, 3, na Copa do Brasil). Mas é intenção do presidente do Atlético, Adson Batista, contratar um profissional pra assumir o cargo na sequência de 2020.No dia 7 de novembro, domingo, a equi...