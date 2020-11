Esporte Após derrota, Goianésia encara o Gama na próxima fase da Série D Azulão do Vale foi superado, fora de casa, pelo Vitória/ES, no encerramento da fase de grupos e finalizou em 3º

Derrotado pelo Vitória/ES, fora de casa, o Goianésia vai encarar o Gama na próxima fase da Série D. Com gol de Toni Galego, o time capixaba venceu a equipe goiana pelo placar mínimo. Com o resultado, o Goianésia concluiu a fase de grupos na 3ª colocação com 22 pontos e vai encarar o Gama na próxima fase - o time alviverde foi o 2º colocado do Grupo 6. Outros goianos...