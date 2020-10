Esporte Após derrota, Enderson exalta atuação do Goiás e vê potencial de crescimento Técnico esmeraldino reestreou com revés para o Santos, por 3 a 2, na Serrinha, mas gostou na atuação esmeraldina

O técnico Enderson Moreira voltou ao Goiás e estreou com derrota para o Santos, por 3 a 2, na noite deste domingo (4), na Serrinha. Apesar do resultado negativo e a permanência na lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, com nove pontos, o treinador gostou do desempenho da equipe e espera crescimento na sequência do trabalho. “Tivemos evolução em um jogo disputado,...