Esporte Após derrota em clássico, Alberto Valentim deixa o comando técnico do Botafogo Nesta segunda passagem do treinador à frente do clube carioca, foram apenas sete triunfos em 17 jogos

Alberto Valentim não é mais o técnico do Botafogo. Ele não resistiu ao começo de ano ruim da equipe alvinegra, eliminada ainda na fase de grupos da Taça Guanabara e que só avançou na primeira fase da Copa do Brasil porque tinha a vantagem do empate (jogo ficou 1 a 1) diante do Caxias-RS, no Rio Grande do Sul. A última partida do treinador à frente do time de Gen...