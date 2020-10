Esporte Após derrota em casa, Goiânia decide pela demissão do técnico Finazzi Time alvinegro tem início ruim na Série D do Campeonato Brasileiro e busca nova comissão técnica

O presidente do Goiânia, Alexandre Godoi, anunciou a demissão do técnico Finazzi do comando do time alvinegro após início apenas regular na Série D do Campeonato Brasileiro. Ex-jogador do clube, Finazzi recebeu no Galo a sua primeira oportunidade como treinador no início desta temporada. O treinador conseguiu fazer com que o time reagisse no Campeonato Goiano, mas nã...