Esporte Após derrota e discussão com Gerson, Mano Menezes é demitido do Bahia Treinador é flagrado referindo-se ao jogador do Flamengo: "Tem que tomar bico do Daniel [Alves], que é mais malandro que tu".

Mano Menezes foi demitido do Bahia após a derrota por 4 a 3 para o Flamengo no Maracanã, neste domingo (20). O treinador chegou a dar uma entrevista à imprensa depois da partida. Ao final dela, antecipou a decisão. "Vou dizer ao torcedor do Bahia que o presidente [Guilherme Bellintani] e eu tivemos uma conversa. Deve haver uma troca no comando de futebol do Bahia....