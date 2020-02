Esporte Após derrota, Ariel Mamede deixa o comando do Vila Nova Clube colorado informou que foi o treinador de 30 anos quem pediu desligamento da equipe

No dia seguinte à derrota para o Grêmio Anápolis na abertura do 2º turno do Campeonato Goiano, o técnico Ariel Mamede deixou o Vila Nova. O clube colorado informou, neste sábado (22), que foi o treinador de 30 anos quem pediu desligamento da equipe. Ariel Mamede comandou a equipe por oito jogos. No Campeonato Goiano, o Tigre teve três derrotas, duas vitórias e d...