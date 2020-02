Esporte Após derrota, Ariel Mamede cobra Vila Nova mais letal Treinador colorado lamenta derrota para o Goiânia e diz que quer time mais efetivo para estreia na Copa do Brasil

Após sair na frente do placar, o Vila Nova sofreu virada para o Goiânia, 2 a 1, no Estádio Olímpico e voltou sair de campo sem vitória no Campeonato Goiano. O técnico Ariel Mamede ressaltou que sua equipe foi pouco efetiva e isso refletiu no placar da partida. Apesar disso, o técnico garante que existe confiança de um bom resultado na estreia do clube na Copa do Brasil, q...