Esporte Após derrota, Abel Braga pede demissão e não é mais o treinador do Vasco Técnico, atualmente com 67 anos, dirigiu o time carioca em 14 jogos - com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas (aproveitamento de 40,4%)

Durou exatos três meses a terceira passagem de Abel Braga como treinador do Vasco. Nesta segunda-feira, um dia depois da derrota no clássico contra o Fluminense, ele acertou a sua saída do clube após uma reunião com dirigentes vascaínos, incluindo o presidente Alexandre Campello, no CT do Almirante, no Rio de Janeiro. A decisão partiu do próprio técnico.Anunciado em...