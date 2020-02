Esporte Após demitir técnico, Jaraguá contrata Ariel Mamede de novo para o comando Ex-Vila Nova acertou com Gavião da Serra nesta segunda-feira (24). Treinador retorna ao time em que foi campeão da Divisão de Acesso em 2019

O Jaraguá anunciou o ex-técnico do Vila Nova Ariel Mamede como novo comandante da equipe. Após demitir Lucas Oliveira, no último domingo (23), o Gavião da Serra procurou o treinador que levou o time ao título da Divisão de Acesso no ano passado. Ariel Mamede foi o primeiro nome procurado pelo Jaraguá. O treinador aceitou o convite de retornar à equipe na manhã desta ...