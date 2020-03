Esporte Após demitir Ito Roque, Goianésia anuncia Luan Carlos como técnico O Goianésia é o 4º colocado do Campeonato Goiano, com 14 pontos

O técnico Luan Carlos, de 27 anos, foi anunciado na manhã desta segunda-feira (9) pelo Goianésia para comandar o time no Goianão. O treinador estava, por último, no Caucaia-CE, que foi eliminado na 1ª fase da Copa do Brasil pelo São José-RS. Luan Carlos é goiano, natural de Ipameri. Já trabalhou no Novo Horizonte, da sua cidade natal, além de ter passagens por Un...