Esporte Após demissão de Eduardo Baptista, membros da comissão técnica deixam Vila Nova; veja quem chega Anúncio de saída de auxiliares foi feito nesta segunda-feira (15). Novo técnico, Marcelo Cabo será apresentado oficialmente nesta terça (16) e trará novos componentes

Além do técnico Eduardo Baptista, que deixou o Vila Nova após reunião horas depois da derrota do Tigre no clássico contra o Atlético, por 2 a 0, no último sábado (13), no Estádio Antônio Accioly, pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, outros dois profissionais saíram da comissão técnica colorada. O auxiliar de Baptista, Márcio Goiano, e o auxiliar de pre...