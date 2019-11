Esporte Após deixar Witzel no vácuo, Gabigol posa para foto com governador do Rio Atacante do Flamengo marcou os dois gols rubro-negros que garantiram a virada sobre o River Plate e o título da Libertadores

Depois de ignorar o governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), no gramado do Estádio Monumental de Lima, o atacante flamenguista Gabriel posou para uma foto com o político, que postou a imagem em suas redes sociais neste domingo (24), com a legenda: "Chegou a hora de comemorar com a torcida no Rio. @Gabigol, o nome do jogo! @Flamengo, bicampeão da Libertadores". Chegou a hor...