Esporte Após deixar a seleção brasileira, Edu é anunciado como diretor técnico do Arsenal

Depois de deixar o cargo de coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar foi anunciado pelo Arsenal nesta terça-feira como novo diretor técnico do clube inglês. O brasileiro, que foi substituído em seu posto na entidade nacional por Juninho Paulista, vai iniciar uma nova passagem pelo time de Londres, agora como dirigente, depois de ter defendido a equipe com sucesso c...