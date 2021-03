Esporte Após decreto estadual, FGF suspende partida entre Iporá e Goiás Time esmeraldino estava pronto para viajar até o interior e ficará sem jogos nas duas próximas semanas

A partida entre Iporá e Goiás pela 1ª rodada do Campeonato Goiano está suspensa pela Federação Goiana de Futebol por força de decreto estadual que proíbe o futebol no estado nos próximos 14 dias, a partir desta quarta-feira (17). O documento que restringe várias atividades para a contenção da proliferação do coronavírus inclui o futebol e faz com que os clubes fiquem...