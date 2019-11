Esporte Após decepcionar na sexta, Hamilton lidera último treino livre em Interlagos Pilotos voltam à pista neste sábado às 15 horas para o treino classificatório, que define o grid de largada para a corrida de domingo

Lewis Hamilton mostrou, neste sábado, que o hexacampeonato antecipado não tirou sua motivação para ganhar o GP do Brasil de Fórmula 1, ao marcar o melhor tempo no terceiro treino livre, no Autódromo de Interlagos. Pela primeira vez no fim de semana com pista seca e sol tímido, o britânico fez a melhor volta em 1min08s320, seguido pelo holandês Max Verstappen, da Red B...