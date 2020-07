Esporte Após datas do Brasileiro, clubes têm liberação para jogos sem público Clubes da capital têm jogos marcados já para agosto, mês em que será retomado o Campeonato Brasileiro

Jogos sem público e treinos dos clubes de futebol estarão liberados em Goiânia, a partir de terça-feira (14), desde que sigam protocolos para conter a disseminação do novo coronavírus. As regras estarão no novo decreto da prefeitura de Goiânia que será divulgado na segunda-feira (13). Haverá restrição de presença de torcida nas partidas. Os clubes jogarão com portões fec...