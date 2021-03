Esporte Após cuspe, Alan Mineiro diz que vai arcar com consequências Jogador se pronunciou em uma rede social, e voltou a pedir desculpas por ter cuspido em uma bandeira de escanteio com o símbolo do Goiás

O meia Alan Mineiro disse que vai arcar com as consequências, após ter sido denunciado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJD-GO). Depois de cuspir em uma bandeira de escanteio com o símbolo do Goiás, durante clássico entre as equipes, o jogador de 33 anos foi suspenso preventivamente por cinco dias e denunciado em três artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e pode ser condenado à pena d...