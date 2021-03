Esporte Após cumprir meta, treinador do Atlético-GO vê prejuízos técnicos com paralisação

O Atlético venceu o Galvez-AC por 3 a 1 na tarde desta quarta-feira (17), na Arena Pantanal, em Cuiabá-MT. O time atleticano confirmou a superioridade sobre o adversário do Norte do País, garantiu a vitória e avançou à 2ª fase da Copa do Brasil, garantindo a classificação. Os gols foram de Zé Roberto, Wellington Rato e Danilo Gomes, enquanto Digão fez o do rival.Lí...