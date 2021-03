Esporte Após críticas, Vila Nova fará denúncia contra árbitro do clássico Clube colorado alega que jogadores foram ofendidos pelo árbitro Eduardo Tomaz durante o clássico com o Goiás, disputado no domingo (7)

O Vila Nova diz que vai protocolar uma denúncia no Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJD-GO) contra o árbitro Eduardo Tomaz, que apitou o clássico com o Goiás, que terminou com vitória esmeraldina por 1 a 0. De acordo com o responsável pelo departamento jurídico do Tigre, o advogado Maurilio Teixeira, a alegação é de que o árbitro ofendeu atletas do time colora...