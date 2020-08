Esporte Após críticas de Mancini ao ataque, Chico deve ganhar chance no Atlético-GO Meia-atacante de 29 anos pode ganhar espaço como titular diante do Fluminense

Após cinco jogos sem vitória - um empate e quatro derrotas -, o Atlético-GO passou a ser pressionado e sabe que precisa de um resultado positivo nesta quarta-feira, no Rio, diante do Fluminense, às 19h15, no Maracanã. O adversário está embalado e motivado pelos bons resultados, tanto na Copa do Brasil quanto na Série A. Nesse jogo, o técnico do Dragão, Vagner Mancini, p...