Esporte Após críticas ao gramado, Arena do Grêmio culpa clima e excesso de jogos

Após as críticas de Lionel Messi e Luis Suárez ao gramado da Arena do Grêmio e a visita do técnico Tite na manhã desta segunda-feira para conferir o palco da partida de quinta-feira da seleção brasileira, a Arena Porto-Alegrense, empresa responsável por administrar o estádio gremista, divulgou uma nota oficial explicando os problemas do campo. De acordo com os gestores, d...