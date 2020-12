Esporte Após corneta, atacante do Vila Nova é só sorrisos e expectativa pela 2ª fase Atacante Maurinho fala sobre adaptação a Goiânia e ao Tigre e como acompanha reações da torcida

No futebol, nada como um dia após o outro. Para o atacante Maurinho, do Vila Nova, a máxima vale para os pedidos de desculpas que recebeu depois do gol marcado na vitória sobre o Jacuipense na última rodada da 1ª fase da Série C. O jogador foi cornetado por torcedores nas redes sociais por não sorrir na foto utilizada no anúncio de sua contratação. Na estreia contra ...