Esporte Após Copa América, Tite retoma observação de jogos na Libertadores e Brasileirão Serão sete partidas em uma semana, iniciando com o duelo entre Athletico-PR e Boca Juniors, na Arena da Baixada

Pouco mais de duas semanas depois da conquista do título da Copa América, a comissão técnica da seleção brasileira voltou ao trabalho e começará nesta quarta-feira a primeira agenda de observação de jogos in loco. Serão sete partidas em uma semana, iniciando com o duelo entre Athletico-PR e Boca Juniors, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela rodada de ida das oitavas d...