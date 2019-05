Esporte Após convocação, Tite se esquiva de questões sobre Neymar A seleção brasileira começa a se reunir na próxima quarta-feira (22), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), mas alguns jogadores se apresentarão depois por conta do calendário de seus respectivos times

Presente na lista dos 23 convocados para a Copa América, o atacante Neymar foi o jogador que mais despertou interesse dos jornalistas na entrevista coletiva que se seguiu ao anúncio da lista feita pelo técnico Tite, sexta-feira (17), no Rio de Janeiro. E foi, ao mesmo tempo, o que mereceu as respostas mais evasivas por parte do treinador. Alegando “respeito e educação”, Tite não qu...