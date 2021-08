Esporte Após contratar meia e zagueiro, Atlético-GO segue atento ao mercado

O Atlético-GO não pretende parar no zagueiro Pedro Henrique e no meia Rickson, recém-contratados pelo clube, e segue em avaliação de quais posições precisa reforçar para a sequência da Série A. O presidente Adson Batista explicou que está atento às oportunidades no mercado e busca alternativas para o técnico Eduardo Barroca.O zagueiro Pedro Henrique e o meia Rickson, q...