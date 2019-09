Esporte Após conquistas no Parapan, goianos vão representar o Brasil no Mundial Paralímpico de Natação Ítalo Gomes e Ruiter Silva estão na seleção nacional que vai até Londres, na Inglaterra, para a disputa da competição

Os goianos Ítalo Gomes e Ruiter Silva estarão entre os 24 nadadores da delegação brasileira no Mundial Paralímpico, a ser realizado em Londres, na Inglaterra, de 9 a 15 de setembro. Ambos os atletas vêm de conquistas na última competição de expressão que disputaram: os Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru, disputados no último mês de agosto. Natural de Catalão,...