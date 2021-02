Esporte Após conquista do tri, Vila Nova lança enquete para renovar escudo Atualmente, o Vila usa escudo com duas estrelas douradas, alusivas à conquista dos títulos da Série C de 1996 e 2015

O Vila Nova está fazendo uma enquete com a torcida, nas redes sociais, para definição do novo escudo a ser utilizado pelo clube tanto na camisa e outras peças de jogos e treinos e nas mídias do clube. A votação fica aberta até a tarde de quarta-feira (10). Há três opções: sem escudo, com três estrelas em linha reta ou o trio de estrelas fazendo o contorno acima ...