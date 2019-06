Esporte Após confusão em clássico, atacante nega rótulo de ‘pivô’ Pedro Raul acredita que clássico do dia 13 de julho será marcado pelo respeito

Pedro Raul estava no clássico marcado por polêmica, e confusão, durante a semifinal do Goianão, disputada no Estádio Antônio Accioly, onde o Atlético venceu o Vila Nova (1 a 0) e passou à final. Citado como “pivô da confusão”, por ter chamado a torcida atleticana para festejar e empurrar o time, o atacante rejeita rótulo de “pivô” e se diz tranquilo para o primeiro jogo...