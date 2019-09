Esporte Após concussão e ida a hospital em Goiás, Zé Rafael será reexaminado no Palmeiras Neste domingo, o clube paulista confirmou, por meio de nota em seu site oficial, que o jogador retornou normalmente com a delegação alviverde para São Paulo

Substituído durante o jogo contra o Goiás após sofrer uma concussão em choque com o goleiro Tadeu, na noite de sábado, no Serra Dourada, o meia Zé Rafael, do Palmeiras, chegou a ser encaminhado a um hospital em Goiânia para ser submetido a exames complementares após ser atendido pelos médicos no estádio. Neste domingo, o clube paulista confirmou, por meio de not...