Esporte Após classificação, equipe do Iporá é recebida com carreata Lobo Guará avançou às quartas de final após vitória sobre o Goiás, na Serrinha, por 2 a 0 na última rodada da 1ª fase do Campeonato Goiano

Após classificação às quartas de final do Campeonato Goiano, a delegação do Iporá foi recebida, na noite de quinta-feira (22), com carreata de torcedores. Por volta das 22h30, o ônibus com a equipe chegou à cidade e alguns carros com bandeiras se juntaram a ele e o escoltaram até o hotel em que os jogadores moram. O Iporá venceu o Goiás por 2 a 0, na tarde quinta-feira (22), e garantiu a classificação às quartas de final do Estadual, em que vai enfrentar o Grêmio Anápolis. A de...