Esporte Após cirurgia, goleiro do Vila Nova inicia fisioterapia para voltar em dezembro Procedimento cirúrgico em Fabrício foi bem sucedido e o jogador iniciou tratamento para retornar à meta colorada no próximo mês

O goleiro Fabrício iniciou tratamento fisioterápico, após passar por uma cirurgia no joelho direito, na segunda-feira (9). Segundo o departamento médico do Vila Nova, a previsão de retorno é a partir do dia 9 de dezembro, após a conclusão dos jogos da 1ª fase da Série C. O jogador teve uma lesão no menisco medial da articulação e faz fisioterapia no próprio clube co...