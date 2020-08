Esporte Após cinco meses, Goiás tem novo técnico, mas quase mesmo elenco para enfrentar o Vasco Equipes decidirão vaga na 4ª fase da Copa do Brasil em cenário diferente do observado há pouco mais de cinco meses, quando o time esmeraldino venceu o carioca, por 1 a 0, em São Januário

Do lado goiano da história, o Goiás viveu crise na última semana com a demissão do técnico Ney Franco e do diretor de futebol Túlio Lustosa. O clube só não chega mais pressionado porque conseguiu vitória no clássico diante do Atlético-GO, no sábado (22), por 2 a 0, e terá início de trabalho do técnico Thiago Larghi. No discurso, os esmeraldinos apont...