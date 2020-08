Esporte Após cinco casos de Covid-19 no elenco, Atlético-GO terá dois testes até a estreia Primeiro jogo do Dragão vai demorar mais porque será apenas pela 2ª rodada, contra o Flamengo, dia 12 (quarta-feira)

O Atlético-GO estreia na Série A do Brasileiro na próxima semana (quarta-feira, 12), no Estádio Olímpico, onde recebe o Flamengo. O clube se vê em momento de apreensão com a Covid-19 no elenco, pois cinco casos foram registrados, conforme revelou o presidente do Dragão, Adson Batista, nesta segunda-feira (3). Agora, o grupo passará por mais dois testes antes de iniciar o...