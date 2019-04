Esporte Após cinco anos, Jorginho e Dragão sonham com título No último sábado (13), clube atleticano celebrou cinco anos do último título estadual, na vitória de 1 a 0 sobre o Goiás, adversário na decisão da atual edição

O Atlético encerrou, sábado (13), a preparação ao primeiro jogo decisivo do Goianão. Mesmo sofrendo com desgastes psicológico e físico, o Dragão está confiante e tem lembrança especial que pode motivar o time - sábado, os atleticanos relembraram o último título do Estadual, na vitória de 1 a 0 sobre o Goiás com gol de Lino, aos 48 minutos da etapa final, no dia 13 de ab...