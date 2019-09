Esporte Após choque de cabeça, goleiro do Goiás permanece em observação Expectativa é que Tadeu não seja desfalque para jogo contra o Grêmio, no domingo

O goleiro Tadeu permanece em observação, pelo departamento médico do Goiás, após o choque de cabeça que teve com o meia Zé Rafael, do Palmeiras, no último sábado (7), no Estádio Serra Dourada, durante partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. Segundo a assessoria do clube, o jogador segue protocolo normal de quem sofre apagões. Aos oito minutos de jogo do seg...