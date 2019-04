Esporte Após campanha boa em volta à elite, Galo sonha com Série B Clube projeta 2ª Divisão nacional em cinco anos. Em 2019, quer investir mais na base e na estrutura

Foram 11 anos na Divisão de Acesso e o retorno à elite do Campeonato Goiano surpreendeu. Renovou esperanças de torcedores e fez o Goiânia voltar a ter visibilidade estadual. O sentimento alvinegro depois da campanha no Estadual 2019 é de orgulho. A eliminação, neste sábado (6), nas semifinais do Goianão, foi o encerramento de uma parte do projeto ousado. Onde você deseja est...