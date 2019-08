Esporte Após cair do cavalo no Pan, atleta brasileiro recebe alta hospitalar Cavaleiro sofreu fraturas em três costelas e no úmero proximal do braço esquerdo

O cavaleiro brasileiro Ruy Fonseca recebeu alta hospitalar após levar um susto em prova de hipismo durante os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Ele sofreu fraturas em três costelas e no úmero proximal do braço esquerdo durante a disputa da prova do Concurso Completo de Equitação (CCE). "Estou muito feliz de reencontrar o meu cavalo, Ballypatrick SRS, após t...