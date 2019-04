Esporte Após avançar na Copa do Brasil, Santos treina no Rio para estreia no Brasileirão Peixei estreia na Série A, fora de casa, contra o Grêmio. Duelo será disputado no próximo domingo (28), a partir das 11 horas

Após perder para o Vasco em São Januário por 2 a 1 na última quarta-feira (24), mas avançar às oitava de final da Copa do Brasil, o Santos deu início à preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, marcada para o próximo domingo (28), às 11 horas, em Porto Alegre. Na manhã desta quinta-feira (25), ainda no Rio, no Ninho do Urubu, CT do Flame...