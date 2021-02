Esporte Após avançar às quartas, Vila Nova tem maratona contra equipe recém-promovida à Série A Tigre encara o Dourado no jogo de ida na sexta-feira (5), na Arena Pantanal, e na segunda (8), no OBA faz a segunda partida na eliminatória

O Vila Nova inicia a partir desta quarta-feira (3) sequência de viagens e jogos contra o Cuiabá para avançar à semifinal da Copa Verde. Depois de superar o Palmas, nesta terça-feira (2), por 3 a 1, nas oitavas de final do torneio regional, o time colorado encara o Dourado, recém-promovido à elite do Brasileiro, na próxima fase da competição.Depois do treino desta quarta-feira (3) e...