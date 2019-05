Esporte Após artroscopia, Suárez para por até 6 semanas e coloca Copa América no Brasil em risco Atleta foi submetido ao procedimento na noite de quinta-feira (9), em Barcelona

O Barcelona anunciou nesta sexta-feira (10) o tempo de recuperação que o atacante uruguaio Luis Suárez precisará passar após se submeter a uma artroscopia no joelho direito, que foi realizada na noite de quinta, na cidade catalão. O jogador ficará afastado dos gramados de quatro a seis semanas para se curar de uma lesão no menisco interno do joelho. "O jogador Lui...