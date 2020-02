Esporte Após apresentação de Jean no Atlético, Milena Bemfica publica novas fotos de agressão; veja aqui Na quinta-feira, o goleiro do Dragão falou pela primeira vez sobre o caso, que ocorreu em dezembro, nos Estados Unidos

Após a primeira entrevista do goleiro Jean como jogador do Atlético, a ex-mulher do jogador, Milena Bemfica, publicou em sua conta do Instagram postagens com novas fotos da agressão que sofreu em dezembro de 2019, nos Estados Unidos. Na quinta-feira (13), foi a primeira vez que o goleiro falou sobre a agressão, pediu desculpas, disse que "toda história tem dois lados" e finalizou ...