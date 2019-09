Esporte Após apenas oito jogos no comando, Rogério Ceni é demitido pelo Cruzeiro A permanência de Ceni ficou insustentável depois do empate por 0 a 0 com o Ceará, no Castelão, na noite desta quarta-feira

O Cruzeiro demitiu nesta quinta-feira o técnico Rogério Ceni. Após somente oito partidas no cargo, com duas vitórias e um aproveitamento de 33% dos pontos, o ex-goleiro deixa cargo depois de uma passagem marcada pelo relacionamento conturbado com alguns jogadores do elenco e a dificuldade de fazer o time mineiro reagir e sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. ...